Кінах знає, коли почнуться головні іспити для України

Вступ України до Світової організації торгівлі позитивно позначиться на експортному потенціалі України, проте на внутрішньому ринку виникне ряд ризиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив журналістам міністр економіки Анатолій КІНАХ.

За його словами, насамперед, ризики виникнуть в АПК, переробній, харчовій промисловості, машинобудуванні (в першу чергу, в авіабудуванні), у сфері страхування, в системі зв`язку, а також у питаннях фінансової безпеки країни.

Таким чином, на думку А.КІНАХА, всі ці напрямки в Україні мають взятися під особливий контроль. “Адже головні наші іспити розпочнуться після вступу до СОТ”, - сказав А.КІНАХ.

Міністр також зазначив, що на сьогодні, після підписання протоколу про доступ на ринки товарів і послуг з Киргизією, ймовірність вступу України до СОТ цього року досить велика.