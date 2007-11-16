Кінах знає, коли почнуться головні іспити для України
15:13, 16 листопада 2007Політика
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Міністр нарахував сім зон ризику
|Анатолій КІНАХ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив журналістам міністр економіки Анатолій КІНАХ.
За його словами, насамперед, ризики виникнуть в АПК, переробній, харчовій промисловості, машинобудуванні (в першу чергу, в авіабудуванні), у сфері страхування, в системі зв`язку, а також у питаннях фінансової безпеки країни.
Таким чином, на думку А.КІНАХА, всі ці напрямки в Україні мають взятися під особливий контроль. “Адже головні наші іспити розпочнуться після вступу до СОТ”, - сказав А.КІНАХ.
Міністр також зазначив, що на сьогодні, після підписання протоколу про доступ на ринки товарів і послуг з Киргизією, ймовірність вступу України до СОТ цього року досить велика.
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