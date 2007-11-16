Ющенко звільнив волинського губернатора

Указ - на сайті Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Володимира БОНДАРЯ з посади голови Волинської обласної державної адміністрації та призначив тимчасово виконуючим обов`язки голови Волинської ОДА Миколу РОМАНЮКА. Відповідні укази розміщено на офіційному сайті Президента. Відповідно до указу, В.БОНДАРЯ звільнено у зв’язку з поданою ним заявою.

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