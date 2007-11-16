Луценко послався на Камасутру: безвихідних позицій не буває

Лідер НУ-НС Юрій Луценко в інтерв`ю Комерсант-Україна визнав, що у питанні створення коаліції НУ-НС з БЮТ існує близько півтора десятки спірних тим! «Всі дискусії треба проводити в робочому порядку. Єдиний орган, який уповноважений ухвалювати рішення щодо армії, - Радбез. Блокам треба цю тему обговорити, ухвалити рішення, винести на розгляд РНБО, а головнокомандуючий хай його реалізовує. Я упевнений в тому, що в цьому питанні ми знайдемо компроміс. Очевидно, що заклик буде скасований в 2009 році. Насправді є півтора десятки питань, по яких нам ще доведеться пошукати загальну думку», - заявив Луценко.

У відповідь на зауваження, що ці питання можуть зруйнувати коаліцію, Луценко зауважив: «Теоретично можливо все. Як каже велика Камасутра, безвихідних позицій не буває. Але ми пройшли дострокові вибори, люди говорили нам: "Ми вам повіримо, але востаннє". І тут йдеться не про "оранжевих", а взагалі про політиків. Ми маємо знайти в собі сили створити цю коаліцію і діяти в ній максимально ефективно і обходити ті речі, де ми не можемо знайти компромісу. Такі питання, безумовно, будуть, але їх потрібно відкласти на потім».