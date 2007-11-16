Хакамада вважає, що Тимошенко краще виглядатиме в кріслі спікера

Відомий російський політик Ірина Хакамада в інтерв`ю українському тижневику «Профіль» заявила, що захоплюється Юлією Тимошенко. «Я захоплююся нею як публічним політиком. Але я б на її місці так гаряче не прагнула бути прем`єр-міністром. Мені здається, що її темперамент більше підходить для того, щоб бути головою парламенту».

Крім того, Ірина Хакамада упевнена, що Тимошенко може стати президентом. «Стане. Елементарно! Якщо тільки витримає і професійно спрацює як керівник – уряду чи чогось іншого».

Докладніше читайте в №13 журналу «Профиль»