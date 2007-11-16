Конституційний Суд відмовив Ющенку

Конституційний суд України відмовив у відкритті провадження за поданням Президента Віктора ЮЩЕНКО щодо конституційності створення Кабінетом міністрів державного концерну «Укратомпром».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КС з посиланням на рішення суду від 15 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2006 року уряд ухвалив рішення створити концерн "Укратомпром" для організації елементів незамкнутого циклу виробництва ядерного палива в Україні. Передбачалося, що в державний концерн «Укратомпром» увійдуть шість державних підприємств і чотири науково-дослідних інститути.

У перелік учасників концерну були включені: ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (видобуток, переробка уранової руди, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.), ДП "Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд", ДП «Смоли» (випускає смоли для переробки уранової руди, м. Дніпродзержинськ), ДП "Дніпропетровський завод прецизійних труб", а також ДП “Український науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут промислової технології” (Жовті Води).

Пізніше Кабінет міністрів доповнив перелік учасників концерну «Укратомпром» компанією ВАТ «Турбоатом».

До складу концерну передбачалося також включити ВАТ "Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут "Енергопроект", ВАТ "Харківський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" і ВАТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного і енергетичного насособудування" (Суми), а також ДП "Цирконій", після відновлення платоспроможності.

Постановою уряду №456 від 14 березня 2007 р. був затверджений статут госконцерну «Укратомпром».

Президент України указом №706 від 13 серпня припинив дію постанов Кабміну про створення державного концерну «Укратомпром» і звернувся в КС з поданням про відповідність вказаних постанов Конституції.

На думку Президента, передача до статутного фонду «Укратомпрома» державних підприємств НАЕК «Енергоатом», ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», ДП «Смоли» та ін., які згідно з Законом «Про перелік об`єктів державної власності, що не підлягають приватизації», не підлягають приватизації, створює умови для відчуження з держвласності цих підприємств, оскільки статутом держконцерну передбачене користування активами вказаних підприємств на принципах повного господарського відання.

Підприємства - учасники державного концерну «Укратомпром» оскаржили в Адміністративному суді Києва законність указу Президента про призупинення дій постанов Кабінету міністрів про створення концерну.