Ющенко відправить Януковича подивитися, до чого домовився Бойко у Москві

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів сьогодні зустріч з міністром палива та енергетики Юрієм БОЙКОМ, який поінформував главу держави про домовленості, досягнуті в Москві щодо принципів формування ціни на газ для України в довгостроковій перспективі.

Як повідомляє прес-служба Президента, за словами Ю.БОЙКА, “в цілому можна констатувати, що переговори з російською стороною пройшли успішно”.

Міністр палива та енергетики також повідомив, що вже наступного тижня господарюючі суб’єкти України мають підписати відповідні контракти.

У цьому контексті Президент В.ЮЩЕНКО висловився за доцільність підписання цих документів у присутності керівництва уряду нашої держави.

Міністр також доповів Главі держави, що зараз розробляється фінансовий план НАК «Нафтогаз України», ведуться відповідні консультації з іншими міністерствами та відомствами, готуються різні моделі організації внутрішнього ринку газу України на 2008 рік.

В.ЮЩЕНКО попросив прискорити цю роботу і доповісти йому про результати протягом одного – двох тижнів.

У зустрічі також взяв участь перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.