Луценко озброївся старим гаслом Ющенка

Ми будемо формувати демократичну партію з людей, які мають єдині цінності і вміють їх реалізовувати на ділі.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві лідера "Народної Самооборони" Юрія ЛУЦЕНКА щодо створення єдиної демократичної партії:

Він нагадує, що ідею створення блоку "Наша Україна - Народна Самооборона" було підтримано всіма учасниками політичного процесу, як передумову створення єдиної політичної партії.

«Особисто я був ініціатором створення після виборів єдиної демократичної партії, яка має об`єднати в своїх лавах усі політичні сили, що зібралися в так званий демократичний мегаблок», - зазначає Ю.ЛУЦЕНКО. Він наголошує, що і сьогодні не відмовляється від того, що це «необхідно для країни, для наших виборців». Але, зауважує лідер «Народної Самооборони», «спостерігаючи за багатоденними маневрами окремих надто амбіційних особистостей в лавах «Нашої України», ця ситуація призводить до сумних висновків: що деякі наші колеги нічому не навчилися. Вони так і не зробили висновків із поразок 2006 року, з уроків, які нам показали виборці у 2007 році». Тому, на думку Ю.ЛУЦЕНКА, «наступна демократична мегапартія буде створена, але в неї ввійдуть лише відповідальні політики, чиї слова та обіцянки перед виборцями не розходяться з діями».

Як зазначає Ю.ЛУЦЕНКО у своїй заяві, «окремі суперамбіційні групи в лавах учасників блоку НУ-НС демонструють, що їхні особисті політичні апетити і інтереси вище, ніж колективні обіцянки і гарантії, які вони демонстрували виборцям». «Очевидно, що з такими людьми нам не по дорозі. Тому, згадуючи старе гасло Президента Віктора ЮЩЕНКА «не словом, а ділом», ми вважаємо за необхідне створити єдину демократичну партію з числа тих, хто не словом, а ділом продемонструє відповідальність перед виборцями. Створивши, не словом, а ділом, коаліцію з нашими колегами БЮТ, створивши не словом, а ділом відповідальний перед виборцями уряд. І саме ці люди ввійдуть в основу наступної демократичної партії», - підкреслює Ю.ЛУЦЕНКО.

Він наголошує: «Ми будемо формувати демократичну партію з людей, які мають єдині цінності і вміють їх реалізовувати на ділі, а не тільки на словах».