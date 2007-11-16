Янукович привітав прем’єр-міністра Польщі

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ від імені уряду України та від себе особисто привітав голову Ради міністрів Республіки Польща Дональда ТУСКА з призначенням на посаду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що завдяки спільним зусиллям урядів України і Польщі відносини стратегічного партнерства між державами наповняться новими практичними здобутками на благо українського та польського народів в інтересах зміцнення безпеки і стабільності на європейському континенті.

Прем’єр-міністр України також відзначив незмінну важливу роль Польщі у поглибленні демократичних процесів та підтриманні європейських устремлінь України і висловив надію на подальшу плідну взаємну співпрацю для досягнення Україною стратегічної мети – європейської інтеграції.

В.ЯНУКОВИЧ побажав Д.ТУСКУ великих результатів на високій державній посаді, а польському народу – подальших успіхів і процвітання.