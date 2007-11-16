Україна готова прийняти допомогу від ЄС

19 листопада ц.р. в Україну прибуде група експертів ЄС з питань ліквідації наслідків екологічної катастрофи в Керченській протоці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, таке рішення прийняла Європейська Комісія після листа української сторони щодо готовності прийняти допомогу Євросоюзу.

18 листопада до Києва також прибуде політичний радник Генерального директорату Європейської Комісії Фаузі БЕНСАРСА, який координуватиме діяльність експертів та радників ЄС, залучених до співробітництва з Україною, а також питання узгодження з Брюсселем обсягів технічної та фінансової допомоги.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада під час шторму в Керченській протоці постраждали 15 суден, в результаті чого в морі опинилися близько 1,2 тисячі тонн мазуту, а також 6,8 тисячі тонн сірки. Спостерігається масова загибель птахів і риби в Керченській протоці.

13 листопада представник Єврокомісії Барбара ХЕЛФФЕРІХ повідомила власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі, що Єврокомісія не отримала відповідей від Росії та України щодо допомоги в ліквідації наслідків стихії в Азовському і Чорному морях. Представник Єврокомісії зазначила, що ЄС залишається готовим надіслати групу експертів до зони лиха, а також надати іншу допомогу.

14 листопада міністр України з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив, що на даному етапі в України і Росії досить ресурсів для подолання наслідків розливу нафти в Керченській протоці, і поки що немає необхідності у зверненні по допомогу до країн Євросоюзу.

«Ми зараз вивчаємо, яка допомога нам потрібна в принципі. Сьогодні тільки почали працювати відповідні служби щодо оцінки шкоди. Можу сказати, що на даному етапі сил України і Росії достатньо для ліквідації наслідків. Якщо ситуація ускладниться, ми будемо вдячні будь-якій допомозі», - сказав Н.ШУФРИЧ.