Олександр Мороз про керівництво СПУ, наступного президента і зраду

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ не виключає, що наступний Президент України обиратиметься у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні під час третього етапу ХІІІ з’їзду партії.

Зокрема, у ході виступу на з’їзді О.МОРОЗ запропонував сумістити посаду голови СПУ з посадою першого секретаря партії. Він нагадав, що на сьогодні першим секретарем СПУ є Михайло МЕЛЬНИЧУК. За його словами, ця пропозиція «не є амбіціями, жадобою влади».

В той же час після виступу О.МОРОЗА один із делегатів з’їзду запропонував не суміщати посади голови партії і першого секретаря, а обрати на посаду першого секретаря партії Станіслава НІКОЛАЄНКА.

За словами цього делегата, на з’їзді треба було б підтримати пропозицію про висунення С.НІКОЛАЄНКА як кандидата на майбутні президентські вибори.

У відповідь О.МОРОЗ зазначив, що зараз не на часі говорити про кандидатуру на майбутні президентські вибори.

За його словами, досить вірогідним є варіант, що наступний Президент України обиратиметься вже у Верховній Раді України.

Говорячи про результати дострокових парламентських виборів, О.МОРОЗ зазначив, що претензії до Політради щодо невдало проведених виборів є справедливі, але, в той же час, кожен з місцевих керівників має критично оцінити і роботу своєї організації на місці.

О.МОРОЗ наголосив, що під час дострокових парламентських виборів у виборчих комісіях була велика кількість представників СПУ і навіть в керівних органах комісії.

В той же час він додав, що у ряді виборчих комісій з боку представників СПУ відбулася «зрада партії». Він зазначив, що відбулася «продажність багатьох членів партії».