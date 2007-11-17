Мороза переобрано лідером СПУ
18:42, 17 листопада 2007Політика
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Станіслав Ніколаєнко відмовився бути альтернативою
Олександра МОРОЗА переобрано головою Соціалістичної партії України.
Як передає кореспондент УНІАН, на третьому етапі ХІІІ з’їзду СПУ, що відбувається в Києві, також була висунута кандидатура Станіслава НІКОЛАЄНКА, але він зняв свою кандидатуру, мотивуючи це тим, що необхідно керуватися не “амбіціями, а думати про рух партії вперед”.
Він назвав О.МОРОЗА «авторитетною і знаною людиною».
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