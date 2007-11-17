Мороза переобрано лідером СПУ

Олександра МОРОЗА переобрано головою Соціалістичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, на третьому етапі ХІІІ з’їзду СПУ, що відбувається в Києві, також була висунута кандидатура Станіслава НІКОЛАЄНКА, але він зняв свою кандидатуру, мотивуючи це тим, що необхідно керуватися не “амбіціями, а думати про рух партії вперед”.

Він назвав О.МОРОЗА «авторитетною і знаною людиною».