Проімперські хулігани розгромили в Москві виставку, присвячену Голодомору

Міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест проти дій представників так званого Євразійського союзу молоді під час проведення 17 листопада в Москві в Українському культурному центрі виставки, присвяченої вшануванню пам’яті жертв Голодомору в Україні в 1932-1933 рр.

Про це УНІАН заявив речник МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ. Він нагадав, що сьогодні кілька молодиків розгромили виставку, присвячену голодомору в Україні.

А.ДЕЩИЦЯ зазначив, що зовнішньополітичне відомство України звернулося з терміновою нотою до зовнішньополітичного відомства Росії, в якій вимагає завершити розслідування та притягти винних до відповідальності.

“МЗС України розцінює такі дії як протиправні, провокаційні та антиукраїнські”, - зазначив речник міністерства.

Як передає Газета.ру, семеро представників ЄСМ проникли в павільйон виставки. Один з активістів кинув важкий предмет в стенд, після чого вони ще з одним нападником почали перекидати величезні стенди на підлогу. Одного з активістів відштовхнув чоловік, співробітник культурного центру, і почав завдавати удару іншому, в цей час інші перекидали решту стендів. На шум прибігло більше десятка охоронців, які вивели відвідувачів виставки з будівлі центру. ЄСМ, закінчивши розгром, чинила опір співробітникам охорони. Кільком вдалося вирватися на вулицю з приміщення центру.

Трьох з нападників затримали охоронці. Решті учасників акції вдалося втекти.

ЄСМ вважає, що звинувачення росіян в голодоморі є пропагандою ненависті між Росією і Україною.