З`їзд СПУ дав Морозу ще одну посаду і обрав на двох секретарів менше

Об’єднано посади голови Соціалістичної партії України та першого секретаря партії і її обійняв Олександр МОРОЗ. Таке рішення ухвалив третій етап ХІІІ з’їзду СПУ, який відбувся у суботу в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзді розгорнулася дискусія щодо необхідності поєднання цих двох посад. Лідер партії О.МОРОЗ наполягав на такому поєднанні, а низка делегатів виступали проти. Водночас більшість делегатів з’їзду підтримала рішення щодо об’єднання посад.

Після з’їзду відбулося засідання політради партії, на якому було обрано 7 секретарів. Як відомо, раніше їх було 9.

Станіслав НІКОЛАЄНКО став секретарем з ідеології, Віталій ШИБКО – секретарем, відповідальним за зовнішні зв’язки партії, Михайло МЕЛЬНИЧУК відповідатиме за фінансову політику, Ярослав МЕНДУСЬ став секретарем з пропаганди і опікуватиметься медіа-холдингом СПУ.

Сьогодні на з’їзді низка делегатів виступили проти включення Я.МЕНДУСЯ до складу політради партії, але рішенням з’їзду його кандидатура все ж таки була підтримана.

Олександр БАРАНІВСЬКИЙ обраний секретарем з питань агропромислового комплексу, Василь ЦУШКО – секретарем по зв’язках з депутатами місцевих рад, Сергій ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ відповідатиме за зв’язки з ветеранськими та громадськими організаціями.