Жінки-депутати принесуть на Банкову прохання про звільнення Тимошенко

11:40, 18 квітня 2013
Політика
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Сьогодні жінки-депутати від опозиції передадуть в АП звернення з клопотанням про звільнення Тимошенко.

Жінки-депутати / Фото: Arsen Avakov з Facebook

У четвер, 18 квітня, о 14:15, жінки-народні депутати від опозиційних фракцій Верховної Ради передадуть в Адміністрацію Президента звернення з клопотанням про звільнення від відбування покарання колишнього прем’єр-міністра лідера Об'єднаної опозиції Юлії Тимошенко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО. «Батьківщина».

Також зазначається, що звернення, підписане понад двома десятками жінок-депутатів, передадуть Людмила Денісова, Ірина Луценко, Лілія Гриневич, Марія Матіос, Оксана Продан.

У прес-службі зауважили, що заплановане спілкування депутатів з пресою.

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