Жінки-депутати принесуть на Банкову прохання про звільнення Тимошенко

У четвер, 18 квітня, о 14:15, жінки-народні депутати від опозиційних фракцій Верховної Ради передадуть в Адміністрацію Президента звернення з клопотанням про звільнення від відбування покарання колишнього прем’єр-міністра лідера Об'єднаної опозиції Юлії Тимошенко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО. «Батьківщина».

Також зазначається, що звернення, підписане понад двома десятками жінок-депутатів, передадуть Людмила Денісова, Ірина Луценко, Лілія Гриневич, Марія Матіос, Оксана Продан.

У прес-службі зауважили, що заплановане спілкування депутатів з пресою.