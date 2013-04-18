Жінки-депутати принесуть на Банкову прохання про звільнення Тимошенко
11:40, 18 квітня 2013Політика
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Сьогодні жінки-депутати від опозиції передадуть в АП звернення з клопотанням про звільнення Тимошенко.
Жінки-депутати прийдуть на Банкову / Фото: Arsen Avakov з Facebook
У четвер, 18 квітня, о 14:15, жінки-народні депутати від опозиційних фракцій Верховної Ради передадуть в Адміністрацію Президента звернення з клопотанням про звільнення від відбування покарання колишнього прем’єр-міністра лідера Об'єднаної опозиції Юлії Тимошенко.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО. «Батьківщина».
Також зазначається, що звернення, підписане понад двома десятками жінок-депутатів, передадуть Людмила Денісова, Ірина Луценко, Лілія Гриневич, Марія Матіос, Оксана Продан.
У прес-службі зауважили, що заплановане спілкування депутатів з пресою.
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