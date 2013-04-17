Тимошенко замінили всі вікна

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові повідомив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

За його словами, до цього Ю.Тимошенко могла відривати непрозору плівку, якою були заклеєні вікна, однак тепер скло на вікнах запилене заводським способом.

“Хочу сказати, що за вчора у неї в тюремній палаті, в усіх приміщеннях, які вона відвідує, змінили вікна. Вікна у нас тепер не заклеєні плівкою - у нас вони заводським способом напилені. Тобто скло непрозоре, воно без плівки, але воно непрозоре”, - сказав С.Власенко.