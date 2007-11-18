Збори ініціаторів референдуму в Одесі не можна визнати легітимними

Збори ініціаторів референдуму в Одесі, проведені членами депутатської групи «Родина», проведені в умовах конспірації, не можна визнати легітимним.

Таку думку сьогодні висловив в інтерв`ю УНІАН фахівець юридичного управління Одеської міськради Костянтин БРИЛЕНКО, підкресливши, що «16 листопада в юридичне управління надійшло багато скарг громадян на те, що не можна знайти деяких будівель, де ніби готуються збори щодо ініціативи місцевого референдуму. Я виїхав за однією із шести заявлених організаторами адрес – на Маяковий провулок, 8. І також далеко не відразу знайшов будівлю за вказаною адресою”. Хвилин десять опісля, додав К.БРИЛЕНКО, «помітив групу людей біля віддаленого готельного комплексу на березі моря. Як з`ясувалося, це була група городян, які скаржилися на утиск своїх громадянських прав – озброєні охоронці пропускали за огорожу готелю тільки прихильників групи «Родина», доставлених з міста автобусами».

Як зазначив юрист, за інформацією, якою він володіє, деякі одесити, які не потрапили на збори членів територіальної громади, склали акти про порушення законів «Про всеукраїнський і місцевий референдуми» і «Про місцеве самоврядування» і мають намір подавати позови до судів.

На думку К.БРИЛЕНКА, для таких позовів дійсно є вагомі підстави, оскільки Законом України «Про всеукраїнський і місцевий референдуми», а саме статтею 8, встановлені демократичні принципи підготовки і проведення референдуму. Зокрема, закріплені положення про те, що «громадянам, політичним партіям, громадським організаціям, масовим рухам, трудовим колективам надається право безперешкодної агітації за пропозицію про оголошення референдуму, при ухваленні закону або іншому рішенні, яке виноситься на референдум, а також проти пропозиції про оголошення референдуму, ухвалення закону або рішення».

Як повідомляв УНІАН, збори, що створили ініціативну групу з проведення в Одесі референдуму, відбулися в п`ятницю в умовах конспірації - пройти до пляжного готелю "Гранд-Петтін" на Маяковому провулку можна було лише за спеціальними пропусками, виготовленими ініціаторами зустрічі. Учасники закритих зборів обговорили два питання: про доцільність проведення референдуму і варіанти питань, на які буде запропоновано відповісти городянам, якщо групі вдасться зібрати необхідну кількість підписів.

Запропоновано висловити два питання референдуму в окремих бюлетенях: "Чи підтримуєте ви дострокове припинення повноважень депутатів міської ради 5-го скликання?" і чи "Підтримуєте ви дострокове припинення повноважень міського голови Едуарда ГУРВІЦА?".

Зараз, за словами одного з організаторів зборів Сергія БОВБАЛАНА, готуються документи на реєстрацію ініціативної групи у складі 91 особи, які будуть передані в міськраду.

Раніше депутатська група "Родина" намагалася 25 жовтня провести в Палаці студентів збори ініціаторів місцевого референдуму про дострокове припинення повноважень депутатів Одеської міськради і мера. На думку організаторів зборів, мер і депутати не "виконують обіцянок, які давалися виборцям". Крім того, політика, що проводиться міською владою, носить деструктивний характер і вносить розбіжності в суспільство. Це стосується ситуації з пам`ятником Катерині II, судових позовів щодо промислового ринку "Сьомий кілометр", забудови узбережжя. Проте збори ініціаторів референдуму провалилися, як вважає лідер облорганізациі Комітету виборців України Анатолій БОЙКО, з вини самих організаторів.

У свою чергу, лідер фракції БЮТ в міськраді В’ячеслав КРУК заявив що "аргументи членів цієї групи надумані, а заяви – не що інше, як особистий піар. Оскільки оприлюднені мотиви, по яких "Родина" намагається ініціювати референдум, не більше, ніж стосунки міських властей з господарюючими суб`єктами, і розв`язуватися ці проблеми мають в судах.

Таке ж ставлення до проведення референдуму і найбільшої фракції - Партії регіонів: На її думку, недавно створена в міськраді депутатська група "Родина" намагається дестабілізувати політичну ситуацію в Одесі. Тим часом, нестабільність в суспільстві, політичні кризи, позачергові вибори, як свідчить практика, призводять тільки до зниження життєвого рівня людей, зростання цін, застою в реалізації довгострокових економічних проектів. Тому ми у жодному випадку не хочемо, щоб політична вакханалія недавнього минулого знову повернулася в наше місто, вважають «регіонали».