Янукович вилітає у Донецьк

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вилітає в Донецьк у зв`язку з аварією на шахті ім. Засядька.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів.

Передбачається, що В.ЯНУКОВИЧ проведе засідання Урядової комісії з приводу аварії на шахті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в Донецьку, на підприємстві „Шахта імені О.Ф. Засядька”, на горизонті 1078 метрів при проведенні робіт стався вибух метано-повітряної суміші. Всього на момент аварії в шахті працювали 457 гірників.

На даний момент кількість жертв вибуху на шахті становить 19 чоловік.