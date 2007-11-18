Яценюк розривається між двома кріслами

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК, обраний народним депутатом за списком блоку «Наша Україна – Народна самооборона», надає перевагу роботі у виконавчій владі.

Про це міністр повідомив в інтерв’ю УНІАН, відповідаючи на запитання, де він має намір працювати у майбутньому.

«Мене, як людину практичну, все-таки більше влаштовувала б виконавча влада, але все може статися», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що прийняв рішення зареєструватися народним депутатом у Центральній виборчій комісії, оскільки має «власну позицію по багатьом політичним питанням».

«Якщо я не зареєструюсь, я не буду мати можливості їх реалізувати. Тоді хтось прийде на моє місце і проголосує тим чи іншим шляхом», - сказав міністр.

Водночас він зазначив, що це не означає, що він працюватиме у Верховній Раді.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що у парламенті відчувається «дуже специфічна атмосфера». За словами міністра, коли він був представником Президента в Кабміні, йому доводилося і у ВР працювати, а «там не найкраща атмосфера», - додав міністр.