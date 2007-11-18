Ющенко чекає від Януковича особистого звіту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності невідкладного утворення урядової комісії для розслідування причин аварії на шахті імені О.Ф. Засядька та надання допомоги сім`ям загиблих та потерпілим, повідомляє прес-служба Глави держави.

За результатами проведеного розслідування мають бути вжиті передбачені законом заходи щодо притягнення винних осіб до відповідальності, наголосив В.ЮЩЕНКО в листі до прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Президент наголошує на необхідності розробки і затвердження комплексного плану з ліквідації наслідків аварії та виділення коштів для матеріальної допомоги родинам загиблих шахтарів та постраждалим.

«Звертаю Вашу увагу на недостатні зусилля уряду в реорганізації вугільної галузі, зокрема в частині здійснення заходів щодо безпечного ведення гірничих робіт. Про проведену роботу прошу доповісти особисто у тижневий термін», – наголошується у листі Президента до прем’єр-міністра.

В.ЮЩЕНКО також доручив голові Донецької облдержадміністрації Володимиру ЛОГВИНЕНКУ мобілізувати всі необхідні матеріальні і фінансові ресурси та вжити невідкладних організаційних заходів щодо надання всієї необхідної допомоги сім`ям загиблих шахтарів та постраждалим внаслідок аварії. Про виконання цієї роботи керівник Донецької ОДА має доповісти Президенту в триденний термін, зазначається в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в Донецьку, на підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька”, на горизонті 1078 метрів при проведенні робіт стався вибух метано-повітряної суміші. Всього на момент аварії в шахті працювали 457 гірників. За останніми даним, загинули 33 гірника.