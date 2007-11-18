Ющенко чекає від Януковича особистого звіту
Президент звертає увагу на недостатні зусилля
Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності невідкладного утворення урядової комісії для розслідування причин аварії на шахті імені О.Ф. Засядька та надання допомоги сім`ям загиблих та потерпілим, повідомляє прес-служба Глави держави.
За результатами проведеного розслідування мають бути вжиті передбачені законом заходи щодо притягнення винних осіб до відповідальності, наголосив В.ЮЩЕНКО в листі до прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.
Президент наголошує на необхідності розробки і затвердження комплексного плану з ліквідації наслідків аварії та виділення коштів для матеріальної допомоги родинам загиблих шахтарів та постраждалим.
«Звертаю Вашу увагу на недостатні зусилля уряду в реорганізації вугільної галузі, зокрема в частині здійснення заходів щодо безпечного ведення гірничих робіт. Про проведену роботу прошу доповісти особисто у тижневий термін», – наголошується у листі Президента до прем’єр-міністра.
В.ЮЩЕНКО також доручив голові Донецької облдержадміністрації Володимиру ЛОГВИНЕНКУ мобілізувати всі необхідні матеріальні і фінансові ресурси та вжити невідкладних організаційних заходів щодо надання всієї необхідної допомоги сім`ям загиблих шахтарів та постраждалим внаслідок аварії. Про виконання цієї роботи керівник Донецької ОДА має доповісти Президенту в триденний термін, зазначається в повідомленні прес-служби.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в Донецьку, на підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька”, на горизонті 1078 метрів при проведенні робіт стався вибух метано-повітряної суміші. Всього на момент аварії в шахті працювали 457 гірників. За останніми даним, загинули 33 гірника.