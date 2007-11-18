БЮТ пропонує Ющенку і Януковичу об`єднати зусилля

Блок Юлії Тимошенко закликав профільні міністерства і прем`єр-міністра вжити всіх необхідних заходів для порятунку людей, які досі залишаються в шахті ім. Засядька в Донецьку.

"Сьогодні сталася одна з наймасштабніших катастроф в історії українського вуглевидобування – вибух на шахті ім. Засядька знову забрав життя шахтарів", зазначено у спеціальному повідомленні прес-служби БЮТ.

"Блок Юлії Тимошенко висловлює співчуття загиблим та членам їхніх родин.

Переконані, що задля подолання трагічних наслідків та вжиття заходів щодо недопущення нових подібних трагедій повинні поєднати зусилля всі політичні сили: Президент, Уряд, Верховна Рада та опозиція.

Ми вважаємо, що потрібно негайно втілити в життя хоча б одну справжню державну програму, яка зробить пріоритетом номер один безпеку праці на шахтах, а не безкінечно красти шахтарські кошти. Потрібно нарешті перестати вимірювати кожен мільйон тон добутого чорного золота людськими життями".