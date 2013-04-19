Свободівець дражнив регіоналів з трибуни ВР: «Хто ви є?» - «Фашисти!»

Народний депутат України Олег Ляшко (позафракційний) з трибуни парламенту пародіював прем’єр-міністра України Миколу Азарова.

Як передає кореспондент УНІАН, він виступав у стилі М.Азарова, тобто, говорячи не чистою українською мовою. Під час цього в залі лунав сміх та оплески. Сам М.Азаров на це не реагував, натомість голова ВР Володимир Рибак дав команду відключити мікрофон О.Ляшкові.

Також під час обговорення питання щодо відставки уряду член фракції ВО “Свобода” Юрій Михальчишин, вийшовши на трибуну парламенту, звернувся до депутатів фракції Партії регіонів, які в цей час кричали «фашисти» (саме такими вигуками фракція ПР супроводжує всі виступи депутатів із фракції «Свобода», а ті в свою чергу кричать «українська», коли хтось виступає російською мовою — УНІАН). Зокрема, Ю.Михальчишин з трибуни ставив запитання: «Хто ви є?» або «Ким є нинішній уряд?». А оскільки «регіонали» весь час скандували «фашисти», то складалося враження, що вони відповідають на його запитання.

У свою чергу, свій виступ під час обговорення питання про відставку уряду народний депутат України Ярослав Сухий (фракція ПР) розпочав із слів: «Я маю мрію». Зал сміхом зустрів це речення, і всі подивилися в урядову ложу, але там не було міністра соціальної політики Наталії Королевської, яка в передвиборчих роликах саме так зверталась до виборців.

Я.Сухий піддав критиці дії нинішньої опозиції, зазначивши, що їхня справа - лише критикувати, а справа Партії регіонів - працювати.