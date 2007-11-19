Луценко: у Тимошенко ще все попереду, а в мене трошки більше

Перший номер списку "Нашої України – Народної самооборони" Юрій Луценко не виключає висунення єдиного кандидата в президента на виборах 2010 року від БЮТ і НУ-НС.

Про це він заявив в інтерв’ю 5 каналу, показаному в неділю.

"Якби ми так добре спрацювалися в наступному демократичному уряді, якби ми дали те, чого від нас чекають, хоч би наполовину, то могло б ітися про певне об`єднання цих політичних сил в рамках певного більш стабільного блоку, який висуне єдиного кандидата в президенти", - сказав Луценко. Останні події

"У більшості ми союзники. Є речі, які є дискусійними і в НУ-НС, і в БЮТ. Але що заважає нам об`єднатися в союз демократичних сил? Не обов’язково в єдину партію, а в союз. І показати, що демократи вміють і об’єднуватися, і працювати. Я на це налаштований", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, як Юлії Тимошенко і Віктору Ющенку "розійтися" на виборах президента, оскільки вони обидва можуть висунути свої кандидатури, Луценко відповів: "Абсолютно нормально розійтися. В Юлії Володимирівни ще все попереду. Майже стільки, скільки в мене. В мене трошки більше, бо я молодший".

"Якщо наша співпраця в рамках створення демократичної коаліції буде успішною, в рамках створення і функціонування наступного уряду, якщо він багато зробить для людей, то в цьому немає жодної проблеми", - вважає він.

Українська правда