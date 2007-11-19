Янукович трудиться над книгою про себе і Тимошенко

Найближчим часом вийде друком книга «Уряди України (1917-2007)». Керівництво діючого уряду підготовку видання узяло під особистий контроль. Редакційну раду видання очолив сам прем`єр-міністр Віктор Янукович. Над книгою також трудиться міністр Кабміну Анатолій Толстоухов.

За даними співробітників Кабміну, це буде науково-документальна монографія. Її видання присвячене 90-ій річниці з дня створення першого українського уряду. З держбюджету на книгу виділено півмільйона гривень.

Як вдалося з`ясувати Делу, текст монографії готували співробітники Інституту історії Національної академії наук (НАН). На даний момент видавництво «Наукова думка» готується до друку книги. «Вона вийде в грудні цього або в січні наступного року», — пообіцяв директор видавництва Ігор Алексєєнко.

Заступник директора Інституту історії НАН Станіслав Кульчицький, який очолив авторський колектив монографії, запевняє, що прем`єр Янукович приклав руку до видання. «Віктор Федорович ознайомився з текстом книги ще на попередньому етапі, проте особисто з ним я не зустрічався», — розповідає Кульчицький. А ось Анатолій Толстоухов, навпаки, активно спілкувався з авторами книги. «У нас навіть траплялися дискусії з деяких питань, проте незначні», — говорить Кульчицький. За його словами, всі автори писали матеріали за єдиною схемою, в якій оцінні думки зведені до мінімуму. «Складнощі виникли хіба що з біографією Павла Лазаренка, деяка інформація по ньому вельми суперечлива», — говорять в Інституті.

При цьому автором статті про уряди сучасної України виступив лідер блоку свого імені професор Володимир Литвин. Іншими словами, перу екс-спікера належать спогади про основні віхи діяльності на посту прем`єр-міністра Віктора Ющенка, Юлії Тимошенко і Віктора Януковича.

Видання поцікавилося у Володимира Литвина, яку оцінку одержав від нього, наприклад, уряд Тимошенко. «Об`єктивістську, — запевнив екс-спікер. — Ми відмовилися від політичних оцінок, але описали основні рішення уряду, результати за основними напрямками роботи». В той же час на питання, чи залишиться лідер БЮТ задоволена статтею про неї, Литвин вигукнув: «Та ради Бога!» Правда, потім додав: «Я переконаний, що емоцій і заперечень не буде, тому що там немає політичної складової».

Проте автори і видавці під різними приводами поки відмовляються показувати розділи, присвячені сучасним урядам. Співробітники Інституту історії зізналися, що не мають в своєму розпорядженні підготовленого ними ж тексту. А у видавництві «Наукова думка» показали лише декілька сторінок книги, відзначивши, що «інші — в роботі».

Та все ж Делу вдалося дізнатися, що книга «Уряди України» починається зі звернення Віктора Януковича. Там прем`єр розмірковує про історичну роль українських урядів. Згідно змісту, довідка про діяльність нинішнього прем`єра займає дві сторінки, тоді як про Ющенка, Тимошенко і Єханурова написано тільки по одній.

Раніше Віктор Янукович вже написав дві книги про свою політичну і державну діяльність. Член Партії регіонів Ганна Герман заявила, що обидві праці видавалися за партійні кошти. «З бюджету — ні копійки», — запевнила вона.