Путін висловив співчуття Ющенку

Володимир Путін висловив співчуття президентові України Віктору Ющенку у зв`язку з трагедією на шахті в Донецькій області, де при вибуху загинули 69 гірників, доля 31 залишається невідомою, повідомляє РІА Новости.

"Глибоко приголомшений повідомленням про трагедію на шахті імені О.Ф.Засядька в Донецькій області, що привела до великих людських жертв. Щиро розділяємо горе братньої України, сприймаємо те, що відбулося як нашу загальну біду. Прошу передати слова підтримки і співчуття рідним і близьким загиблих і побажання одужання всім, хто постраждав в аварії", - цитує прес-служба Кремля текст телеграми, направленої Путіном Ющенку.

Вибух на шахті імені Засядька відбувся напередодні в 14-му конвейєрному штреку при проведенні бурових робіт. У Донецькій області в зв`язку НС оголошено триденний траур.