Ющенко призначив заступником голови СБУ жінку

Указ - на офіційному сайті Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Світлану НЄЖНОВУ заступником голови Служби безпеки України – директором Департаменту господарського забезпечення СБУ. Текст відповідного указу глави держави від 17 листопада розміщено сьогодні на офіційному сайті Президента. Іншим указом Президент звільнив С.НЄЖНОВУ з посади директора Департаменту господарського забезпечення СБУ.

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