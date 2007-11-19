Ющенко призначив заступником голови СБУ жінку

10:58, 19 листопада 2007
Політика
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Указ - на офіційному сайті Президента

Президент України Віктор Ющенко звертається до журналістів, 5 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Світлану НЄЖНОВУ заступником голови Служби безпеки України – директором Департаменту господарського забезпечення СБУ.

Текст відповідного указу глави держави від 17 листопада розміщено сьогодні на офіційному сайті Президента.

Іншим указом Президент звільнив С.НЄЖНОВУ з посади директора Департаменту господарського забезпечення СБУ.

 

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