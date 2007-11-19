Клюєв заявляє, що ще є шанси врятувати 30 шахтарів

Віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ вважає, що ще є шанси врятувати 30 гірників, які все ще перебувають у виробках на шахті ім. Засядька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на шахті.

"Шанс на порятунок 30 чоловік ще є", - сказав віце-прем`єр.

Він також зазначив, що, як і раніше, жодних інших версій причин вибуху, окрім вибуху метану, в урядової комісії не з`явилося. "Як була вона вчора, так і залишилася", - сказав А.КЛЮЄВ.

На питання, чи готова Україна прийняти допомогу США з ліквідації аварії, А.КЛЮЄВ відповів, що зараз шахта і рятувальники "всім забезпечені".

"Зараз ми повністю всіма засобами, всією технічною, всім, що необхідне для ліквідації аварії на шахті, всім забезпечені", - сказав віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада о 3.11 в Донецьку на шахті ім. Засядька на горизонті 1078 м стався вибух метано-повітряної суміші. Всього в шахті працювало 457 гірників. 357 із них піднято на поверхню.

Загиблими вважаються 70 шахтарів. Доля ще 30 гірників залишається невідомою.