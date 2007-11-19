Ющенко пропонує головному митнику подати у відставку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає негайного звільнення ряду керівників регіональних митниць та пропонує голові Держмитслужби також подати у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час наради «Захист інтересів держави на економічному кордоні України», що проходить у приміщенні Служби безпеки України.

Виступаючи з гострою критикою діяльності митних служб, а також того, що сама митна служба не бореться проти корупційних проявів, В.ЮЩЕНКО звернувся до керівника митної служби Олександра ЄГОРОВА. «Ви втрачаєте мужність, у вас немає енергії, чому ви не можете протистояти жуликам, хто вами керує», - сказав Президент.

Він порадив О.ЄГОРОВУ, якщо той не може впоратись із ситуацією, піти у відставку.

Також Президент дав доручення протягом тижня звільнити керівника Південної регіональної митниці, його заступників, а також керівників ряду митниць в Одеській області, зокрема, начальника митного пункту «Одеса-порт», начальника митної пункту «Одеса-вантажний», начальника Миколаївської митниці та інших.

В.ЮЩЕНКО також доручив посилити контроль за діяльністю інших посадовців митниці в різних регіонах.

Також В.ЮЩЕНКО доручив СБУ, Генпрокуратурі і МЗС здійснити заходи щодо відкриття кримінальних справ проти працівників митниць, які були помічені в корупції, в тому числі і тих, кого Президент пропонує звільнити.