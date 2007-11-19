Соратник Мороза каже, що сміття з хати вже випирає

Представник Соціалістичної партії України Євген Філіндаш розповів про те, що стало причиною його виключення з членів політради партії, і поділився своєю думкою, хто винен в провалі СПУ на виборах до парламенту.

“Я довгий час на засіданнях і політради, і політвиконкому партії виступав з критикою курсу нашого керівництва і намагався пояснити ще з минулого року, що ми йдемо неправильним шляхом. Але, на жаль, я залишився в меншості, і керівництво партії наполегливо вело до тієї катастрофи, яка відбулася на виборах”, - відзначив політик.

За його словами, раніше він не виносив інформацію про проблеми усередині партії в ЗМІ, щоб його точка зору не була використана проти СПУ.

“Але після закінчення виборів сміття в хаті стало настільки багато, що його вже не потрібно було виносити – воно саме випирає. Якщо ми з нашої хати не приберемо все сміття, то його стане так багато, що в партії не залишиться місця нічому іншому”, - заявив Філіндаш.

Коментуючи питання, чи зробила партія на третьому етапі 13-го з`їзду, який пройшов 17 листопада, які-небудь висновки щодо програшу на виборах, політик сказав: “Якраз висновків не було зроблено ніяких. Тому і залишилися в керівництві всі ті ж люди, вони не захотіли визнати свою провину і відповідальність за провал на виборах, і піти у відставку. Я вирішив, що якщо не можу впливати на політику керівництва партії, то не хочу більше розділяти відповідальність за їх провальний курс, і тому вирішив залишитися рядовим членом партії”.

Нагадаємо, 17 листопада проходив 3-й етап 13-го з`їзду СПУ. На нім було ухвалено рішення переобрати Олександра Мороза головою Соціалістичної партії.

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