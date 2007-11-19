Ющенко спитає донецького губернатора за м`ясо по 2,2 грн
12:41, 19 листопада 2007Політика
1999
Президент виступив на нараді
|Президент України Віктор Ющенко і донецький губернатор Володимир Логвиненко
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на нараді в СБУ.
В.ЮЩЕНКО зауважив, що через спеціальні економічні зони Донецької області завозиться неякісне м’ясо по 2,2 грн., яке потім продається за 40 грн.
Він вважає, що без підтримки державної влади ці кримінальні дії неможливі.
Президент також розкритикував діяльність прокуратури та інших правоохоронних органів в області, висловивши занепокоєння, що вони не ведуть боротьби з цим та подібними фактами корупції.
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