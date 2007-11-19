Ющенко спитає донецького губернатора за м`ясо по 2,2 грн

12:41, 19 листопада 2007
Політика
1999

Президент виступив на нараді

Президент України Віктор Ющенко і новий донецький губернатор Володимир Логвиненко обговорюють нагальні проблеми регіону. 30 травня
Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір вивчити питання щодо перебування на посаді голови Донецької обласної державної адміністрації Володимира ЛОГВИНЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на нараді в СБУ.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що через спеціальні економічні зони Донецької області завозиться неякісне м’ясо по 2,2 грн., яке потім продається за 40 грн.

Він вважає, що без підтримки державної влади ці кримінальні дії неможливі.

Президент також розкритикував діяльність прокуратури та інших правоохоронних органів в області, висловивши занепокоєння, що вони не ведуть боротьби з цим та подібними фактами корупції.

 

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