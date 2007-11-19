Ющенко сам назве МРЕВ, які треба ліквідувати

13:00, 19 листопада 2007
Політика
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Президент бореться з контрабандою

Президент України Віктор Ющенко виступає на зустрічі з представниками всеукраїнських профспілок. Київ, 16 січняПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО планує внести подання щодо ліквідації МРЕВ (міжрайонних реєстраційно-екзаменаційних відділень), причетних до контрабандної діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на нараді «Захист інтересів держави на економічному кордоні України», що проходить в СБУ.

Президент зауважив, що сьогодні однією з процвітаючих тіньових схем є завезення деталей до автомобілів для незаконної зборки на території України автомоблів без сплати податків і зборів.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що до цього незаконного бізнесу мають причетність МРЕВ.

«Я вам назву МРЕВ, які не повинні працювати, я особисто зроблю подання на міністра внутрішніх справ», - сказав В.ЮЩЕНКО.

 

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