Ющенко сам назве МРЕВ, які треба ліквідувати

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує внести подання щодо ліквідації МРЕВ (міжрайонних реєстраційно-екзаменаційних відділень), причетних до контрабандної діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на нараді «Захист інтересів держави на економічному кордоні України», що проходить в СБУ.

Президент зауважив, що сьогодні однією з процвітаючих тіньових схем є завезення деталей до автомобілів для незаконної зборки на території України автомоблів без сплати податків і зборів.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що до цього незаконного бізнесу мають причетність МРЕВ.

«Я вам назву МРЕВ, які не повинні працювати, я особисто зроблю подання на міністра внутрішніх справ», - сказав В.ЮЩЕНКО.