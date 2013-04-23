Азаров подякував Туску за те, що Польща відмовилась брати участь у газовому шантажі

За інформацією РІА «Новости», М.Азаров повідомив, що напередодні у нього відбулася телефонна розмова з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, у ході якої обговорювалася, зокрема, тема будівництва другої нитки газопроводу "Ямал-Європа", яку ініціює Росія.

"Я йому сказав, що, пане Туск, щире вам спасибі за ту принципову позицію, яку ви зайняли з питання газопроводу "Ямал-Європа-2". Ми з ним на цю тему говорили не раз, і він мені сказав, що, пане прем'єр, ви можете бути впевнені, що Польща ніколи не зробить нічого такого, що працюватиме проти України", - сказав М.Азаров.

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"Ви уявляєте, наскільки для нас важлива ця позиція. Польща - ключова країна, через яку можна обійти Україну: вона межує з Білоруссю, "Белтрансгаз" - російський, 200 кілометрів труби кинути - і обійшли Україну ще раз", - пояснив прем'єр України.

Довідка УНІАН. 3 квітня п.р. президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» пропрацювати питання будівництва в обхід України газопроводу «Ямал–Європа-2» через Білорусь.

4 квітня в Санкт-Петербурзі «Газпром» і польсько-російська компанія «ЄвроПол Газ» підписали меморандум про взаєморозуміння за проектом будівництва газопроводу «Ямал-Європа-2» потужністю не менш як 15 млрд куб. м газу за рік. Техніко-економічне обґрунтування проекту повинно бути підготовлено впродовж шести місяців.

5 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада не підтримує ідею будівництва ще одного газопроводу в обхід України, який міг би проходити через територію Польщі в рамках проекту "Ямал-Європа-2". За його словами, Польща не зацікавлена в додаткових поставках газу з Росії, оскільки хоче зменшити свою енергетичну залежність від росіян.

Польська національна нафтогазова компанія PGNIG і "ЄвроПол Газ" заявили, що підписаний меморандум є лише декларацією намірів вивчити економічну доцільність проекту «Ямал–Європа-2» і не зобов'язує нікого ні будувати новий трубопровід, ні підписувати якісь контракти в майбутньому.

Пропозиція росіян повернутися до проекту "Ямал-2" і несподіване для більшості польських чиновників на чолі з прем'єром Д.Туском підписання меморандуму викликало шквал коментарів у польських ЗМІ, включно із закликами до відставки одного з міністрів, якого опозиція звинуватила у втраті контролю над держкомпаніями.

В результаті Д. Туск прийняв рішення звільнити міністра державного майна Миколая Будзановського за недостатній контроль над державними компаніями, який став очевидним після підписання меморандуму з російським "Газпромом" за проектом "Ямал-Європа-2".