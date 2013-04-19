Польського міністра відправили у відставку через меморандум з Газпромом

Глава польського уряду Дональд Туск ухвалив рішення звільнити міністра державного майна Миколу Будзановського за недостатній контроль над державними компаніями, що стало очевидним після підписання меморандуму з російським "Газпромом" щодо проекту "Ямал-Європа-2".

Як передає власний кореспондент УНІАН в Польщі, про це повідомив Д.Туск у п'ятницю на прес-конференції у Варшаві.

"Ключовим моментом є нагляд і обмін інформацією... Незважаючи на високу кваліфікацію міністра, ця функція не була реалізована на достатньо хорошому рівні", - сказав прем'єр.

Також він повідомив, що вже звернувся до Президента Польщі Броніслава Коморовського з пропозицією призначити новим міністром Владзімежа Карпінського.

На тему: Коморовський: Польща не повинна полегшувати Росії тиск на Україну

Першочерговим завданням нового міністра Д.Туск назвав вирішення питання про роль польської національної нафтогазової компанії PGNIG у підписанні цього меморандуму.

"Чекаю від нового міністра швидких і рішучих дій щодо компанії PGNIG, зокрема персональних рішень", - сказав він.

При цьому Д.Туск назвав обґрунтованою реакцію більшості поляків на підписання меморандуму про будівництво нового газопроводу через Польщу спільно з "Газпромом", відзначивши, що владі потрібно краще координувати свою політику у сфері енергетики.

Також прем'єр не виключив, що у Польщі може бути створене окреме міністерство енергетики або введено посаду спеціального уповноваженого з цих питань.

Д.Туск ухвалив рішення про відставку міністра після проведення спеціального розслідування про обставини підписання меморандуму щодо "Ямалу-2" між польсько-російською компанією "ЄвроПол ГАЗ" і російським "Газпромом", за результатами якого сьогодні було оприлюднено відповідний рапорт.

Згідно з документом, очолюване М.Будзановським міністерство раніше не одержувало жодної інформації про плановане підписання даного меморандуму.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" підписав меморандум про будівництво другої нитки ямальського газопроводу з компанією "ЄвроПОЛ ГАЗ", у якій по 48% акцій належать російському газовому монополістові і польській національній PGNIG, 4 квітня поточного року – наступного дня після того, як президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» пропрацювати будівництво в обхід України газопроводу «Ямал–Європа-2» через Білорусь.

Росіяни пропонують Польщі побудувати новий газопровід з Білорусі до Словаччини потужністю 15 млрд кубометрів газу.

Представники польського уряду, коментуючи цю пропозицію, заявили, що не зацікавлені у додаткових поставках російського газу, оскільки, навпаки, намагаються знизити свою залежність від РФ. Водночас офіційну відповідь вони планують дати після підготовки техніко-економічного обґрунтування, яке має бути готове до жовтня 2013 року.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і Президент Польщі Броніслав Коморовський також заявляли, що не братимуть участі у політичних проектах Російської Федерації, які можуть загрожувати інтересам України.

У разі реалізації проекту "Ямал-2" цей газопровід стане третім газопроводом в обхід України після вже спорудженого росіянами "Північного потоку" і "Південного потоку", будівництво якого розпочалася наприкінці минулого року.