Червоненку підготували свиню

Запорізька облрада має намір розглянути питання про недовіру голові обласної державної адміністрації Євгену Червоненку на своїй сесії 29 листопада.

Про це говориться в розпорядженні першого заступника глави облради Олександра Клепакова про скликання 17-й сесії, передає Українська правда з посиланням на Обком.

Відповідно до розпорядження, питання про недовіру внесене пунктом 60 з 62, запланованих на сесію.

Також буде розглянутий звіт облдержадміністрації про готовність житлово-комунального господарства й об`єктів соціально-побутової сфери області до роботи в осінньо-зимовий період.

Як повідомлялося, у вересні Червоненко просив Генпрокуратуру перевірити законність ініціативи Запорізької облради про припинення розробки полігона шлакових відходів у районі балки Середня (село Богатирьово, Вольнянський район).

У липні Запорізька облрада просила Міністерство охорони навколишнього природного середовища, Генпрокуратуру і управління МВС у Запорізькій області призупинити розробку на шлаковідвалах балки Середня в зв`язку з тим, через ведення господарської діяльності тут установлені факти створення умов для виникнення нової критичної техногенно-екологічної ситуації.

Полігон відходів балка Середня є місцем схову відходів "Запоріжсталі", "Днепроспецсталі", Запорізького заводу феросплавів і "Запоріжкоксу".