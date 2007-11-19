Ющенко прибув на шахту ім. Засядька
14:39, 19 листопада 2007Політика
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Президент візьме участь у засіданні комісії
Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув на шахту ім. Засядька.
Його зустрічали члени урядової делегації, а також голова ради орендарів шахти ім. Засядька.
В.ЮЩЕНКО пройшов до адміністративного корпусу шахти для участі в роботі засідання урядової комісії.
Як повідомляв УНІАН, 18 листопада о 3.11 в Донецьку на шахті ім. Засядька на горизонті 1078 м стався вибух повітряно-метанової суміші. Всього в шахті працювало 457 гірників. 357 із них піднято на поверхню.
Загиблими вважаються 70 шахтарів. Доля ще 30 гірників залишається невідомою.
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