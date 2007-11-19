Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув на шахту ім. Засядька.

Його зустрічали члени урядової делегації, а також голова ради орендарів шахти ім. Засядька.

В.ЮЩЕНКО пройшов до адміністративного корпусу шахти для участі в роботі засідання урядової комісії.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада о 3.11 в Донецьку на шахті ім. Засядька на горизонті 1078 м стався вибух повітряно-метанової суміші. Всього в шахті працювало 457 гірників. 357 із них піднято на поверхню.

Загиблими вважаються 70 шахтарів. Доля ще 30 гірників залишається невідомою.