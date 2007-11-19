Азаров вступив з Ющенком у полеміку про шкарпетки

Перший віце-прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ виступає за більш чітку координацію роботи правоохоронних органів і судової системи у боротьбі з контрабандою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у виступі на міжвідомчій нараді з питань боротьби з контрабандою.

За словами М.АЗАРОВА, необхідна чітка координація роботи правоохоронних органів, у тому числі судової системи, «щоб зробити ще більше» для боротьби з контрабандою.

Відповідаючи на критику Президента України Віктора ЮЩЕНКА на адресу роботи Державної митної служби України, М.АЗАРОВ сказав: «З однієї сторони, було совісно слухати критику… З другої сторони, слухаючи Вас, я практично те ж саме скажу на кожній нараді. І говорити про те, що нічого не робиться у боротьбі з контрабандою, це неправильно, Вікторе Андрійовичу».

Водночас М.АЗАРОВ погодився, що робота у цьому напрямку «могла б бути кращою, і ми розраховуємо, що вона буде кращою, але не все получилося».

Апелюючи до докорів Президента, що, за інформацією торгово-економічних органів Китаю, вартість шкарпеток, які ввозяться в Україну, становить 3 центи, штанів – 60 центів, спідниць – 40 центів, чоловічих костюмів – 2 долари, М.АЗАРОВ сказав: «Там, де митник приймає шкарпетки по 1 центу, це, безумовно, корупція митників».

Разом з тим, у своєму виступі М.АЗАРОВ зауважив, що для того, щоб позбавитись корумпованих осіб у митній службі, втілюється низка заходів, зокрема, проводиться реорганізація служби.