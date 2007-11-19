Луценко вважає, що непідписанти з НУ-НС надто загралися

Лідер блоку «Наша Україна – Народна Самоборона» Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що відмова деяких депутатів блоку підписувати угоду про створення демократичної коаліції дискредитує не тільки “Нашу Україну - Народну Самооборону”, а й Президента.

Таку думку він висловив в інтерв’ю 5-му каналу.

"Сьогодні ця гра зайшла далеко, вона дискредитує сам блок, вона дискредитує Президента, вона дискредитує нашу відповідальність перед виборцями, які сумніваються в нашій стабільності, відповідальності за взяті на себе зобов’язання”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він наголосив, що певна група депутатів НУ-НС, яка тяжіє до авторитету Віктора БАЛОГИ демонструє незгоду з загальнополітичною лінією блоку і свої окремі амбіції. “Якби це було певний час і досягало якихось тактичних цілей посилення позицій "Нашої України", стратегічних позицій посилення блоку, я не маю на те жодних заперечень, це нормальне явище в будь-якій політиці”, - сказав він. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що Президент України неодноразово казав, що єдина можлива коаліція в парламенті – на основі союзу "Нашої України – Народної самооборони" і БЮТ. В той же час він нагадав, що глава держави вимагав від усіх депутатів блоку "Наша Україна – Народна Самооборона" терміново підписати угоду про зобов’язання на створення саме такої коаліції.

“В даному випадку, я вважаю, що ніхто не має права грати в свої амбіції в умовах, коли так тяжко демократам далася перемога всього в 3 голоси. Недопустимо сьогодні грати в свої особисті амбіції будь-кому: ані Віктору Івановичу БАЛОЗІ, ані Юрію Віталійовичу ЛУЦЕНКУ, ані В’ячеславу КИРИЛЕНКУ, нікому”, - сказав він. Ю.ЛУЦЕНКО також запевнив, що той, хто не виконає взятих перед виборцями зобов’язань, не може розраховувати на входження в наступну потужну демократичну партію, яка однозначно буде представлена в наступному парламенті. “Всі, хто зрадить обіцянки виборцям, залишиться на політичному маргінесі. Я сподіваюся, ці слова будуть почуті”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.