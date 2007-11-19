Симоненко заявляє, що Ющенко заважатиме рятувальникам
Лідер КПУ знайшов крайнього
Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має нести персональну відповідальність за незадовільний стан вугільної галузі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КПУ, таку думку він висловив сьогодні, коментуючи трагедію на донецькій шахті імені О.Засядька.
П.СИМОНЕНКО наголосив, що відвідування Президентом шахти імені О.Засядька, де в результаті трагічної аварії загинули десятки людей, а доля багатьох шахтарів залишається невідомою, - це «лишень популізм, що вже став для ЮЩЕНКА нормою визначення своєї значущості на посту Президента».
За його словами, практика таких візитів на місце аварій і президентські “розноси” лише шкодять справі. «Ця його (Президента – УНІАН) безвідповідальність знову спричинить порушення графіка рятувальних робіт, відвернення фахівців і керівників МНС від виконання їх прямих обов`язків, як це було в Криму і Дніпропетровську», - сказав П.СИМОНЕНКО.
Лідер КПУ відзначив, що Президентові якраз було б подумати про свою відповідальність «за ту шкідницьку політику щодо вугільної галузі, яку він проводив, будучи прем`єр-міністром, а зараз Президентом країни».