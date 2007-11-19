Симоненко заявляє, що Ющенко заважатиме рятувальникам

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має нести персональну відповідальність за незадовільний стан вугільної галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КПУ, таку думку він висловив сьогодні, коментуючи трагедію на донецькій шахті імені О.Засядька.

П.СИМОНЕНКО наголосив, що відвідування Президентом шахти імені О.Засядька, де в результаті трагічної аварії загинули десятки людей, а доля багатьох шахтарів залишається невідомою, - це «лишень популізм, що вже став для ЮЩЕНКА нормою визначення своєї значущості на посту Президента».

За його словами, практика таких візитів на місце аварій і президентські “розноси” лише шкодять справі. «Ця його (Президента – УНІАН) безвідповідальність знову спричинить порушення графіка рятувальних робіт, відвернення фахівців і керівників МНС від виконання їх прямих обов`язків, як це було в Криму і Дніпропетровську», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Лідер КПУ відзначив, що Президентові якраз було б подумати про свою відповідальність «за ту шкідницьку політику щодо вугільної галузі, яку він проводив, будучи прем`єр-міністром, а зараз Президентом країни».