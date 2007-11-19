Колесніков вже прикинув, про що ПР доведеться промовчати в коаліції з НУ-НС

Партія регіонів не веде переговори про створення коаліції з блоком «Наша Україна - Народна самооборона». Про це сказав народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Борис Колесніков в інтерв`ю тижневику «Контракти», повідомляє сайт ПР.

За словами народного депутата, розмови про коаліцію ПР і «НУ-НС» велися тільки на особистому рівні. «Офіційних переговорів не було і немає», - повідомив він.

В той же час, регіонал не виключає створення такої коаліції - він нагадує, що в Україні можливо все.

Серед питань, по яких у ПР і «НУ-НС» розходяться позиції, Борис Колесніков назвав статус російської мови і вступ України в НАТО.

"Не виключаю, що у разі створення коаліції з «НУ-НС», рішення цих питань доведеться відкласти", - вважає він.

Борис Колесніков спростував інформацію про те, що його політична сила нібито обіцяла Віктору Ющенку підтримку на наступних виборах Президента в обмін на обіцянку створення коаліції ПР і «НУ-НС».