Газпром лякає Україну: За «віртуальний реверс» доведеться відповісти

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив журналістам офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій Купріянов.

«Фізичний реверс з Європи на Україну просто неможливий - немає окремого газопроводу. Тому мова може йти лише про якісь «паперові» непрозорі операції, із законністю яких треба розбиратися. Якщо для віртуального «реверсу» використовується наш транзитний газ - це пряме порушення, за яке доведеться відповісти. Такі речі перевіряються і їх можна довести - у нас вже є досвід залучення незалежних моніторингових компаній для контролю за операціями з нашим газом в Україні», - сказав С. Купріянов, відповідаючи на запитання журналістів про реверсні поставки газу до України з Європи.

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«Ми упевнені, що серйозні європейські компанії не братимуть участі в сумнівних газових операціях з Україною, в яких використовується газпромівський газ, який «Нафтогазу» не належить», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Угорщина обговорюють можливість транспортування до України газу з Європи в обсязі до 10 млрд кубометрів. 28 березня під час офіційного візиту до Угорщини прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер обвинуватив Україну у використанні "шахрайської схеми" для купівлі газу з Європи, зазначивши, що паливо, яке купується у європейських компаній, - російське.

3 квітня міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що вважає безпідставним неспокій «Газпрому», глава якого назвав поставки газу за реверсною схемою з Європи до України «шахрайством».

При цьому Е. Ставицький зазначив, що до України немає жодних претензій щодо транзиту газу.

Разом з тим, відповідаючи на уточнююче запитання, він підкреслив, що не коментує заяви про «різного роду інсинуації про законність» газового реверсу.

Раніше Україна заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд кубометрів газу і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

Довідка УНІАН. Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року, але реально куплені з того часу обсяги, які поставляються через Польщу, порівняно з потребами країни залишаються невеликими - близько 100 млн. кубометрів у листопаді-січні.

Торік Україна спожила майже 49 млрд кубометрів газу, 33 млрд з яких купила у Росії, від якої добивається зниження ціни палива, вважаючи її завищеною.