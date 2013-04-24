Україна продовжує переговори з Росією щодо газового консорціуму

Відмова російського "Газпрому" від участі в запланованому на 3 травня в Брюсселі круглому столі з питань модернізації української газотранспортної системи (ГТС) і розвитку газового ринку на Україні не означає відмову від переговорів з російською стороною щодо створення газотранспортного консорціуму, вважає міністр енергетики та вугільної промисловості Україна Едуард Ставицький.

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"Ні, не означає. Вони ("Газпром") просто не хочуть їхати до Брюсселя на свята", - сказав Ставицький РІА Новости, відповідаючи на запитання про те, як вплине круглий стіл, організований владою України та Єврокомісією на долю переговорів щодо консорціуму.

Ставицький минулого тижня повідомляв, що 3 травня відбудеться круглий стіл з питань модернізації української ГТС під його спільним головуванням з комісаром ЄС з питань енергетики Гюнтером Еттінгером. До участі у заході було запрошено і "Газпром".

Як повідомляв УНІАН з посиланням на офіційного представника "Газпрому" Сергія Купріянова, російська компанія відмовляється від участі в круглому столі. Відповідаючи на запитання, чи означає це, що "Газпром" не зацікавлений в обговоренні питання управління української ГТС в тристоронньому форматі, Купріянов заявляв: "Я сформулював відповідь досить акуратно. Висновки робіть самі".

Ставицький, у свою чергу, також повідомив, що "Нафтогаз України" і "Газпром" знаходяться у постійних контактах з приводу створення консорціуму.

Київ неодноразово пропонував створити консорціум з управління українською ГТС у тристоронньому форматі - за участю Європи та Росії. У той же час Україна і РФ в рамках газових переговорів, які тягнуться вже не перший рік, обговорюють і двосторонній формат консорціуму.