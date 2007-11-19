ЦВК поставила крапку

Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом України від блоку "Наша Україна – Народна Самооборона" Юрія ГРИМЧАКА замість Володимира СТЕЛЬМАХА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте на сьогоднішньому засіданні комісії.

Оскільки у 20-денний термін з моменту оприлюднення результатів голосування В.СТЕЛЬМАХ не подав заяви та інших документів, необхідних для реєстрації його народним депутатом, сьогодні члени ЦВК визнали його таким, який відмовився від депутатського мандату.

Відповідно до закону, ЦВК визнала обраним народним депутатом Ю.ГРИМЧАКА, який є членом партії «Вперед, Україно!» та був внесений до списку НУ-НС під номером 73. Іншим своїм рішенням члени ЦВК зареєстрували Ю.ГРИМЧАКА народним депутатом, після чого йому було вручено відповідне посвідчення.

Підсумовуючи сьогоднішнє засідання ЦВК, голова комісії Володимир ШАПОВАЛ зазначив, що станом на сьогодні зареєстровані усі 450 народних депутатів і, таким чином, ЦВК практично завершила свою участь у виборчому процесі.