Плющ каже, що у нього - найгірша дача, бо для демократів...

Секретар РНБО Іван Плющ виступає за врегулювання ситуації з державними дачами.

Про це він заявив, представляючи волинського губернатора, повідомляє Волинська правда.

Як відомо, УП минуло тижня писала про те, що після виборів Кабмін дозволив Плющу звести собі приватне житло на ділянці державної землі в Пущі Водиці. Йдеться чи то про реконструкцію старої держдачі Плюща, чи про будівництво нового будинку на одному з фундаментів Державного управління справами.

Як зізнався Плющ, прочитавши той матеріал УП, він "зразу скипів, а потім почитав, сів, продумав: Господи! Так це ж мені тепер легко".

"Якщо хто спитає, читав газету… Там все написано – моя заява, я вам скажу, я получив ту дачу державну ще в 1984-му році. І оце чотири дачі я пережив", - запевнив він.

"За дачу мою кажуть: оце, мабуть, за "ширку" вам Янукович дав? А я кажу: пока ще Янукович до "ширки", то я 17 год жив у цій Пущі", - сказав Плющ.

"Треба кончать з тими дачами державними. Що ж ми такі, значить, де 40 чи 30 тисяч дали для начальства – зберегти! Де що хуже – для демократів! Це правда, але однобока", - зазначив секретар РНБО.

"Якщо взяти ту дачу, що в мене, то вона побудована ще плєнними німцями, дерев’яна. Якщо її не зберегти, то її хтось завтра забере, – не я. А я тоді що, білою вороною буду? Їх нема, білих, – вона або сіра, або чорна", - зауважив він.

Українська правда