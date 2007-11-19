Ющенко вважає шахту, що вибухнула, сучасним підприємством

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що вугільна промисловість буде пріоритетною для держави ще довгі роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції на шахті ім. Засядька в Донецьку.

«Ми розуміємо, що 95% всіх енергетичних ресурсів нації - це вугілля. І жодне покоління не залишиться байдужим в умовах великих енергетичних потреб до цього ресурсу», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що «запаси вугілля, якими володіє Україна, становлять приблизно 175 млрд. тонн».

«Це забезпечення не одного українського покоління, і безумовно, що вугільна галузь є пріоритетом вже впродовж 100 років, і впродовж багатьох років вона буде державним пріоритетом», - сказав Президент.

На його думку, «жодне з майбутніх поколінь найближчим часом не відмовиться від видобутку вугілля».

Він також зазначив, що «пріоритетом має стати безпека праці в цій сфері».

Водночас, В.ЮЩЕНКО визнав, що йому важко поки що зрозуміти, чому раптом відбуваються такі великі аварії на таких сучасних підприємствах. «Відверто скажу, для мене є певна складність у тому, що шахта, яка веде сучасну політику в темі дегазації, сьогодні стала найбільшим місцем аварії», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада о 3.11 в Донецьку на шахті ім. Засядька на горизонті 1078 м стався вибух повітряно-метанової суміші. Всього в шахті працювало 457 гірників. 357 із них піднято на поверхню.

За даними Донецької ОДА, загиблими вважаються 72 шахтарі. Доля ще 28 гірників залишається невідомою.