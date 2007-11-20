Плющ став би на коліна перед Тимошенко і Януковичем, якби...

Секретар РНБО Іван Плющ закликає Віктора Януковича і Юлію Тимошенко домовитися між собою.

Про це він заявив у Луцьку, повідомляє Волинська правда.

"Вчора я говорив із високою стороною, так я скажу сьогодні. Я прошу тільки журналістів, щоб не пересмикували. Я сказав: якби були мої можливості, то я б став на коліна перед Юлією Володимирівною й Віктор Фьодоровичем – ідіть удвох", - сказав Плющ.

"Або домовтеся: один іде спікером, а другий іде прем’єром, або навпаки: ти – прем’єром, а ти спікером. І тоді йдіть до президента і давайте щось робить. Ні! Оце отих 228 – демократична коаліція, а тих 222 – не демократична", - пояснив він свої міркування.

На думку Плюща, щоб досягти політичної стабільності потрібна коаліція у 300 голосів, яка б дозволила внести зміни до Конституції.

Водночас він сумнівається в ефективності внесення змін у Конституцію на референдумі.

"Можна, кажуть, референдум. Можна, але якщо ми наверху не можемо 300 договоритися, то чого ми можемо ждати від референдуму? А якщо ми получим два референдуми – один на Заході, а другий – на Сході?.. Тому треба робить коаліцію, яка була б прообразом Коаліції національної єдності", - сказав Плющ.

Українська правда