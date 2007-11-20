Ющенко запропонує Плюща на пост спікера?

Вчора членів політради блоку "Наша Україна–Народная самооборона" (НУНС) проінформували про те, що 22 листопада у майбутніх депутатів фракції НУНС відбудеться зустріч з президентом. За інформацією видання Коммерсантъ-Україна, на цій зустрічі Віктор Ющенко має намір запропонувати кандидатуру Івана Плюща на пост голови Верховної ради. "Єдиним кандидатом є Іван Плющ, оскільки його кандидатуру підтримує президент", – стверджує джерело Коммерсанта.

Співбесідники видання в керівництві СП вважають, що у четвер В’ячеслав Кириленко погодиться з пропозицією президента і відмовиться від претензій на пост спікера. "Упевнений, що сьогодні Кириленко вже зрозумів, що йому не судилося стати спікером, і змирився з цим", - заявило одне з джерел. Офіційно пан Кириленко і його найближчі соратники поки не коментують таку можливість, проте в бесідах off records підтверджують відмову лідера НСНУ від спікерських амбіцій. "Фактичним лідером партії і блоку є президент. Тому його пропозиція по кандидатурі спікера буде прийнята без заперечень", – заявив на умовах анонімності один з представників керівництва НСНУ.

Втім, заміна кандидата на пост спікера може викликати протести депутатів з інших партій, що входять в блок НУНС. "У нас є тільки один кандидат – Кириленко. Про його заміну не може бути і мови. Я за нього голосував, більшість членів фракції за нього голосували і навіть Плющ за нього голосував", – заявив учора лідер Народного руха Борис Тарасюк.

Проти кандидатури пана Плюща заперечують і в БЮТ. Так, кандидат в депутати Микола Томенко вчора заявив, що вважає Івана Плюща прихильником "ревізії заяв, підписаних документів і передвиборчих обіцянок", метою якої – створення коаліції з Партією регіонів, чого сам секретар РНБО і не приховує. Втім, в НУНС відзначають, що БЮТ не має впливу на визначення кандидатури спікера. "Згідно коаліційній угоді, БЮТ зобов`язаний ухвалити будь-яке наше рішення", – заявив лідер партії "Пора" В’ячеслав Каськів.