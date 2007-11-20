Ющенко проведе відкритий урок у прямому ефірі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Житомирської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, планується, що у селі Попільня на Житомирщині В.ЮЩЕНКО візьме участь у молебні за жертвами Голодомору та відкриє пам’ятний знак загиблим під час Великого Голоду.

У місцевій школі В.ЮЩЕНКО також проведе відкритий урок пам’яті «Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу». У прямому ефірі «5-го каналу» урок транслюватиметься з 12.00 до 12.45.