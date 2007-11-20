Ющенко привчає прем’єра, що силовий блок контролює Президент?

Президент України Віктор Ющенко намагається чітко окреслити зону свого впливу з далеким прицілом на майбутні президентські вибори. Таку думку висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, коментуючи Німецькій хвилі учорашню критику Президента на адресу правоохоронців і митників:

Українські правоохоронні органи та митна служба знаходяться у перманентній кризі, тому привід для критики представників цих структур можна знайти завжди, переконаний Вадим Карасьов. А от чому саме зараз Віктор Ющенко жорстко аналізує роботу міліції та митників, експерт пояснює намаганням президента чітко окреслити зону свого впливу та далеким прицілом на майбутні президентські вибори. «Президент уже нині привчає майбутнього прем’єра, незалежно хто це буде, що силовий блок буде знаходитися під його безпосереднім наглядом і контролем. Щоб у прем’єра звузилося поле для піару на резонансних, чутливих для суспільства темах. По-друге, це формує новий жорсткий імідж президента», - вважає Карасьов. Він зазначив, що такий розподіл структур впливу лише посилить протистояння президента та прем’єр-міністра і не розв’яже проблеми формування відповідального центру влади.