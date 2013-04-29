Фесенко думає, що перевибори у 5 округах призначать на липень-серпень

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, експерт нагадав, що Конституційний суд відмовив у відкритті провадження у справі за конституційним поданням, що стосується перевиборів у проблемних округах.

“Чотири місяці фактично не було рішення і зараз Конституційний суд відмовився”, - сказав В.Фесенко і додав, що тепер “кризу” навколо проблемних округів має законодавчо врегулювати Верховна Рада України, а потім рішенням Центральної виборчої комісії мають бути призначені вибори.

«Думаю, це буде зроблено, скоріш за все, в травні. Але зміст цієї комбінації фактично полягає в тому, що рішення про проведення перевиборів у проблемних округах було відтягнуте і зараз ці перевибори відбудуться не раніше літа: або кінець липня, або серпень місяць, що, в принципі, відповідає інтересам влади», - сказав він.

При цьому, за словами В.Фесенка, опозиція фактично не відреагувала на цю ситуацію і змушена буде «грати за тими правилами, які пропонує влада».

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2012 року Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах: №94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) та №223 (Київ).

6 листопада Верховна Рада ухвалила рішення, яким рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.

Згодом народні депутати від Партії регіонів звернулися до Конституційного суду для вирішення питання щодо проведення повторних парламентських виборів у п'яти проблемних одномандатних округах.

23 квітня стало відомо, що КС відмовив у відкритті конституційного провадження у справі за поданням 54 народних депутатів України щодо перевиборів у п’яти проблемних округах.

Після цього міністр юстиції Олександр Лавринович висловив думку, що повторні вибори до ВР у проблемних виборчих округах повинна призначити ЦВК на основі окремого закону про проведення виборів у цих округах.

25 квітня Міністерство юстиції винесло на громадське обговорення проект закону «Про повторні вибори народних депутатів України до Верховної Ради України VІІ скликання у деяких одномандатних виборчих округах у зв`язку з неможливістю достовірного встановлення підсумків голосування та результатів виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року».

Згідно із проектом, вибори проводитимуться на підставі рішення ЦВК, яке має бути прийняте не пізніш як через 15 днів після набрання чинності вказаним законом.