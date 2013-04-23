Конституційний суд відмовився займатися перевиборами

Про це повідомляється на сайті Конституційного суду.

В повідомленні для ЗМІ наголошується, що сьогодні на своєму засіданні Конституційний Суд України розглянув питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 15, частини п`ятої статті 16, пункту 13 частини другої статті 30, частини другої статті 104 Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 року № 4061-VI.

В КС зауважують, що ухвалою Суду відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі на підставі пункту 3 статті 45 Закону «Про Конституційний Суд України» - непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні, конституційному зверненні.

Згідно із визначеною законом процедурою розгляду конституційних подань і звернень, остаточне рішення у справі було ухвалене на засіданні Конституційного Суду України 23 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2012 року Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах – №94 (Обухів, Київська область), №132 (Первомайськ, Миколаївська область), №194 (Черкаси), №197 (Канів, Черкаська область) та №223 (Київ).

6 листопада Верховна Рада ухвалила рішення, яким рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.

29 грудня 2012 року до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 54 народних депутатів.

9 січня 2013 року голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що народні депутати від Партії регіонів звернулися до Конституційного Суду для вирішення питання щодо проведення повторних парламентських виборів у п’яти проблемних одномандатних округах. За словами О.Єфремова, КС має вирішити, який орган ухвалюватиме рішення про дату проведення повторних виборів у цих п’яти округах – ЦВК або парламент.