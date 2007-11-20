Український МЗС не хоче принижуватися перед російськими колегами

Заява Департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Російської Федерації щодо Голодомору суперечить історичним фактам.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО, відповідаючи на запитання журналістів.

Він звернув увагу на те, що «заяви, які сьогодні лунають з боку Департаменту інформації РФ, явно не відповідають дійсності і суперечать елементарним історичним знанням».

В.ОГРИЗКО також повідомив, що має намір викликати радника-посланника Посольства РФ в Україні з тим, щоб зробити йому спеціальне подання з приводу погрому в Москві виставки, присвяченої вшануванню пам’яті жертв Голодомору в Україні в 1932-1933 рр.

У свою чергу, речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ висловив думку, обмінюватися заявами з приводу тих подій «абсолютно нетактовно, тому що цим самим ми принижуємо самі себе».

Він зазначив, що в Україні вже визначилися щодо визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу. «Виключно в рамках дружньої, партнерської поради хотів би порадити нашим російським колегам, в тому числі з Департаменту інформації і друку МЗС РФ, щоб вони читали книжки про історію», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада 7 представників Євразійського союзу молоді (ЄСМ) здійснили погром виставки, присвяченої вшануванню пам’яті жертв Голодомору в Україні в 1932-1933 рр., що проходить в Українському культурному центрі в Москві. ЄСМ вважає, що звинувачення росіян в організації Голодомору є пропагандою ненависті між Росією і Україною.

МЗС України розцінило такі дії представників ЄСМ як протиправні, провокаційні та антиукраїнські.

19 листопада Департамент інформації та друку МЗС РФ розповсюдив коментар, у якому висловлюється переконання, що оголошення голоду 1932-1933 років «актом геноциду» відносно українського народу «є однобоким спотворенням історії на догоду сучасним кон`юнктурним політико-ідеологічним установкам».

Департамент інформації та друку МЗС РФ відзначає, що «тема голоду 30-х років в Радянському Союзі, жертвами якого були люди багатьох національностей, зокрема українці, росіяни, казахи та інші народи СРСР, все більше стає предметом всіляких спекуляцій з боку певних політичних кругів на Україні».

На думку російського МЗС, «оголошення трагічних подій тих років «актом геноциду» відносно українського народу є однобоким спотворенням історії на догоду сучасним кон`юнктурним політико-ідеологічним установкам». «Крім іншого, це ображає пам`ять жертв інших національностей, загиблих в голод 1932-1933 років у колишньому Радянському Союзі», - говориться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС РФ.